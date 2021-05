België vaccineert 41-minners voorlopig niet met Janssen na overlijden vrouw

België stopt voorlopig met het inenten van mensen van 40 jaar en jonger met het Janssen-vaccin. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT na een bevestiging van minister van Volksgezondheid Wouter Beke.

Het besluit is genomen na het overlijden van een vrouw met een buitenlandse nationaliteit in een Belgisch ziekenhuis. Ze was in het buitenland gevaccineerd met het Janssen-vaccin en was jonger dan 40.

Over de doodsoorzaak is verder niets bekendgemaakt, maar volgens de Belgische minister is er een verband met het vaccin.

"Omdat er inderdaad een verband is tussen het overlijden en het vaccin, hebben we het Europees Geneesmiddelenagentschap gevraagd om de zaak verder te onderzoeken. Maar voor de brede bevolking hebben we beslist om het vaccin van Johnson & Johnson voorlopig niet meer toe te dienen aan mensen die 40 jaar of jonger zijn," zegt Beke tegen de VRT.