Minister Blinken (VS) begint Midden-Oostenreis in Israël

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken is in Israël aangekomen, het eerste land dat hij bezoekt op zijn reis door het Midden-Oosten. Hierna zal hij de Palestijnse president Abbas ontmoeten en Egypte en Jordanië bezoeken. Het belangrijkste doel is versterking van het staakt-het-vuren van Israël en Hamas in de Gazastrook.

Blinken had direct na aankomst een gesprek met de Israëlische premier Netanyahu. In de persconferentie na afloop onderstreepte hij het Amerikaanse standpunt dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen tegen aanvallen van Hamas.

Hij zei ook dat de VS zich samen met andere landen zal inzetten voor humanitaire hulp aan de bevolking van de Gazastrook en de wederopbouw in het gebied. Hamas, de beweging die de macht uitoefent in de Gazastrook, mag daar niet van profiteren, zei hij. Verder wil de VS de Palestijnen in Gaza en de Westelijke Jordaanoever economisch steunen.

De VS en ook de EU beschouwen Hamas als een terroristische organisatie en onderhandelen daarom niet met Hamas-leiders.

Iran

Een ander belangrijk onderwerp tijdens Blinkens rondreis is Iran. Premier Netanyahu zei dat Israël zich verzet tegen het herstel van het atoomakkoord met Iran, omdat dat Iran de mogelijkheid zou bieden om atoomwapens te krijgen. Israël behoudt zich het recht voor dat te voorkomen, zei Netanyahu.

President Trump stapte uit het atoomakkoord van de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad en Duitsland met Iran. Biden wil de Iran-deal onder voorwaarden nieuw leven inblazen. Daar wordt in Wenen over onderhandeld. Waarnemers zeggen dat die onderhandelingen goed verlopen.