Eerste nachttrein van Oostenrijk naar Amsterdam vertrokken

Volgens de NS en de ÖBB is de nachttrein bezig met een comeback als duurzaam alternatief voor het vliegtuig. Een treinrit van Amsterdam naar Wenen bespaart 350 kilogram CO2-uitstoot ten opzichte van het vliegtuig, stelt de ÖBB.

Decennia geleden waren veel Europese steden vanuit Nederland bereikbaar per slaaptrein, zoals Minsk, Kopenhagen en Milaan. In 2016 werd de laatste dagelijkse slaaptrein vanuit Nederland opgeheven. Met name de ÖBB investeert fors in een Europees netwerk van nachttreinen, met verbindingen naar onder meer Rome, Hamburg en Berlijn.

Subsidie aangevochten

De nieuwe lijndienst wordt ondersteund met een Nederlandse subsidie van 6,7 miljoen euro, omdat uit marktonderzoek zou zijn gebleken dat vervoerders anders niet voor 2023 een soortgelijke dienst zouden kunnen aanbieden.

Een groep commerciële vervoersbedrijven probeerde die subsidie bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven stop te zetten, maar dat zei gisteren geen "spoedeisend belang" te zien om de subsidie te blokkeren. Een definitieve uitspraak volgt nog.