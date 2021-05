Rutte roept KLM op om niet over Wit-Rusland te vliegen

Demissionair premier Rutte roept luchtvaartmaatschappij KLM op om het luchtruim boven Wit-Rusland te vermijden. Rutte benadrukte dat maatschappijen niet verboden kan worden om over Wit-Rusland te vliegen, maar zei dat hij er wel op wil aandringen. Eerder zei KLM nog door te blijven vliegen boven Wit-Rusland. KLM komt op korte termijn met een reactie, laat het bedrijf weten aan de NOS.

Voorafgaand aan het Europese topoverleg van vanavond over de arrestatie van blogger en journalist Roman Protasevitsj in Wit-Rusland, klinkt de roep om diplomatieke maatregelen tegen de regering-Loekasjenko steeds luider. Landen zijn woedend over de gedwongen landing van een Ryanair-toestel in Minsk na een valse bommelding, waarna de journalist werd opgepakt.

Kort voor het topoverleg zei Rutte dat de actie van Wit-Rusland alle perken te buiten gaat en dat dit consequenties moet krijgen. "Zeggen dat er een bom aan boord is om een toestel te laten landen is levensgevaarlijk." Hij pleit voor een onderzoek. Behalve aandringen op het mijden van het Wit-Russische luchtruim, wil hij Europese sancties tegen alle betrokkenen in Wit-Rusland.

Rutte noemde het handelen van Wit-Rusland ongekend en ongehoord en is van mening dat dit consequenties moet krijgen: