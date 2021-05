'Afghaanse tolken sneller naar Nederland, want op hun hoofden staat een prijs'

Afghaanse tolken die voor Nederland in Afghanistan hebben gewerkt en nog steeds in dat land zijn, moeten zo snel mogelijk naar Nederland worden gehaald, zeggen militaire vakbonden en veteranen. "De meeste tolken zijn, vrees ik, nog daar en in levensgevaar", zegt Anne-Marie Snels van militaire vakbonden AFMP en VBM.

"Alleen al in 2014 werkten 220 tolken voor ons in Afghanistan, en nu zijn er pas zestig in Nederland. Waar zijn de anderen dan?", vraagt Snels zich af.

Volgens demissionair minister Bijleveld van Defensie is het merendeel van de tolken al in Nederland. "Het is onze plicht om goed te zorgen voor deze mensen die zulk gevaarlijk werk voor ons hebben gedaan. Daarom doen we ontzettend ons best."

Terugtrekking militairen

Er zijn zorgen over de veiligheid van de tolken. Zo zijn er berichten over tolken die zijn vermoord omdat ze hadden gewerkt voor de internationale coalitie in Afghanistan. Twee jaar geleden werd al bekend dat de bedreigde tolken in principe in aanmerking komen voor asiel in Nederland. Sinds vorig jaar worden tolken actief hierheen gehaald. Twee weken geleden drongen de VVD en D66 in de Tweede Kamer erop aan dat de tolken snel naar Nederland moeten komen nu de risico's nog groter worden door de terugtrekking van buitenlandse militairen uit Afghanistan.

"De Taliban hebben gezegd dat mensen die voor buitenlandse troepen hebben gewerkt, moeten rekenen op aanslagen", zegt Bijleveld. "Deze tolken zijn zichtbaar met onze troepen op pad geweest. Daarom hebben we de speciale regeling gemaakt waar deze mensen een beroep op kunnen doen zodat ze snel hiernaartoe kunnen komen."