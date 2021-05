Vijf doden na vulkaanuitbarsting Congo; miljoenenstad blijft gespaard

Op Twitter laat een regeringswoordvoerder weten dat de lavastroom de afgelopen uren minder sterk is geworden. De lokale autoriteiten proberen vast te stellen wat de materiële schade is en of er nog meer doden of gewonden zijn.

De Nyiragongo is een van de actiefste vulkanen ter wereld. Bij de vorige uitbarsting in 2002 kwamen 250 mensen om het leven. 120.000 inwoners van Goma raakten dakloos toen de lava destijds wel de stad in stroomde.