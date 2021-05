Kabinet overweegt eerder te versoepelen; restaurants en musea 5 juni weer open

Het kabinet overweegt om de volgende versoepelingen niet op woensdag 9 juni, maar al op zaterdag 5 juni te laten ingaan. Het gaat onder meer om het openen van restaurants en culturele instellingen en om het vergroten van het aantal mensen dat bij elkaar mag komen. Dat meldden ingewijden aan de NOS.

Het was eerst de bedoeling dat stap 3 van de zogenoemde routekaart naar heropening van de samenleving op 1 juni zou worden gezet. Maar door dat plan werd begin mei een streep gezet, omdat het aantal besmettingen en het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen weer opliep.

Toen werd woensdag 9 juni geprikt. Maar omdat het inmiddels de goede kant opgaat met de coronacijfers, wordt nu overwogen om die datum vier dagen te vervroegen, naar zaterdag over twee weken. Voorwaarde is wel dat het aantal coronabesmettingen blijft dalen.

Stap 3

Stap 3 van de routekaart houdt in dat het advies over het aantal mensen dat je thuis kunt ontvangen, naar vier gaat. Verder mogen de restaurants weer gasten ontvangen, maar nog geen alcohol schenken, en mogen musea en andere culturele instellingen weer open.

Vanmiddag was er Catshuisoverleg tussen het kabinet en leden van het OMT. Er is toen besloten dat de middelbare scholen vanaf 31 mei weer volledig open mogen, en vanaf 7 juni weer volledig open moeten. Maar ook het naar voren halen van de versoepelingen is besproken. De coronadeskundigen zijn optimistisch over de laatste ontwikkelingen.