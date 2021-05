Getuigen over mesaanval Amsterdam: verdachte gedroeg zich verward

De verdachte van de mesaanval van gisteravond in Amsterdam gedroeg zich verward. Dat hebben meerdere getuigen tegen de politie gezegd. In de wijk De Pijp werden op verschillende plekken in totaal vijf mensen neergestoken. Een van hen, een man van 64 uit Amsterdam, overleed op straat.

Over een motief kan de politie nog weinig zeggen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een terroristisch motief, maar een onderzoeksteam houdt alle opties open.

De verdachte is een man van 29 jaar uit Amstelveen. Zijn woning is doorzocht en de politie heeft gegevensdragers en zijn auto in beslag genomen. De man is geen bekende van de politie. Wel komt hij in het politiesysteem voor vanwege "enkele verkeersdelicten". Onderzocht wordt of hij gisteravond onder invloed was.

Volgens de politie is hij de enige verdachte en wordt hij vandaag gehoord.

Vijf mensen neergestoken

Gisteravond werden rond 23.00 uur meerdere mensen neergestoken De Pijp. De eerste melding die de politie kreeg, ging over iemand die was neergestoken op de Ferdinand Bolstraat.

Daar bleek dat er in de buurt nog vier andere steekincidenten waren geweest. De vier gewonden zijn tussen de 21 en 28 jaar. Drie van hen komen uit Amsterdam, een uit Haarlem. Een van de gewonden ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Deze buurtbewoners zijn flink geschrokken van het incident: