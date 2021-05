Van Bijsterveldt en Roemer verkenners in Noord-Brabant

Marja van Bijsterveldt en Emile Roemer gaan als verkenner kijken hoe het verder moet met het bestuur van de provincie Noord-Brabant. Gisteren zegden VVD, CDA en Lokaal Brabant de samenwerking op met Forum voor Democratie, waarmee in het college van Gedeputeerde Staten werd samengewerkt. Ze vonden dat er te veel incidenten rond Forum waren geweest.

Twee gedeputeerden besloten daarop vandaag terug te treden. De een, Eric de Bie, is lid van FvD, de ander, Peter Smit, was lid, maar heeft de partij de rug toegekeerd. Hij zat als onafhankelijk bestuurder in de Gedeputeerde Staten. De andere vijf gedeputeerden van VVD, CDA en Lokaal Brabant blijven voorlopig aan om te voorkomen dat de provincie onbestuurbaar wordt.

Van Bijsterveldt en Roemer gaan in gesprek met vertegenwoordigers van alle fracties om in beeld te brengen welke samenwerking kans van slagen heeft. Doel is een stabiel en slagvaardig provinciebestuur, zo staat in een verklaring van Provinciale Staten.

"Het aantreden van de verkenners is een belangrijke stap om zo snel mogelijk tot een nieuw stabiel college van GS te komen", zegt commissaris van de koning, Ina Adema. "Een constructieve houding en snelheid zijn van belang."

Zwaargewichten

Van Bijsterveldt en Roemer gelden als politieke zwaargewichten. Van Bijsterveldt (59) is lid van het CDA en was eerder Tweede Kamerlid, staatssecretaris en minister van Onderwijs. Ze is sinds 2016 burgemeester van Delft. Emile Roemer zat van 2006 tot 2018 voor de SP in de Tweede Kamer. Hij was jarenlang fractievoorzitter. Sinds oktober vorig jaar is Roemer waarnemend burgemeester van Alkmaar.