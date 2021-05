Provinciebestuur Brabant klapt, VVD en CDA willen niet meer met FvD

De VVD en het CDA in Brabant hebben de samenwerking met coalitiegenoot Forum voor Democratie en Groep Rutjens opgezegd. De partijen zeggen geen vertrouwen meer te hebben in FvD en het onlangs afgesplitste FvD-Statenlid Willem Rutjens.

Volgens de partijen zijn er te veel incidenten rondom Forum geweest, waardoor er te weinig stabiliteit is om de provincie goed te besturen. Voor het CDA is het vertrek van Rutjens de "druppel die de emmer deed overlopen". Ook zegt een woordvoerder van de partij dat "het morele kompas zoek was."

In een verklaring van de VVD staat dat het "recente vertrek van weer een FvD-Statenlid nu voor de VVD de directe aanleiding is om het vertrouwen op te zeggen".

Volgens Omroep Brabant doelt de VVD daarmee op het vertrek van Hans Smolders uit de provinciale politiek. Hij ging naar de Tweede Kamer om een zetel van Forum te vullen. Hij splitste zich onlangs af van de partij, samen met Van Haga.

'Niet vol te houden'

"De Brabantse FvD-fractie is flink uit elkaar gevallen", constateert de VVD nu. "Forum voor Democratie vult maar vier van de zes zetels op. Voor de twee lege zetels heeft Forum voor Democratie geen mensen beschikbaar."

"Daarnaast is gebleken dat 'Den Haag is Den Haag en Brabant is Brabant' niet vol te houden is. Telkens weer zijn landelijke perikelen bij Forum voor Democratie van negatieve invloed op de politiek in Brabant."

Coalitie

De VVD en het CDA vormen samen met Lokaal Brabant en Forum voor Democratie de coalitie voor de provincie. In maart vorig jaar werd een akkoord in hoofdlijnen met elkaar aangegaan.

De partijen zeiden dat te doen met "een open en respectvolle samenleving, waarin iedereen mee kan doen" in het achterhoofd.