60- tot en met 64-jarigen toch sneller gevaccineerd met AstraZeneca

Huisartsen mogen de tweede prik met AstraZeneca aan mensen tussen de 60 en 65 jaar sneller geven. Ook zorgmedewerkers die een eerste prik met AstraZeneca hebben gehad kunnen eerder een tweede vaccinatie krijgen.

Dat heeft demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangekondigd. Het gaat om ongeveer een miljoen mensen.

Eind juni moeten alle huisartsen die die tweede prik gaan geven voldoende vaccins geleverd hebben gekregen, zegt De Jonge. "De bedoeling is dat iedereen voor de zomer die tweede prik heeft gekregen."

Advies

Gisteravond ontving zijn ministerie een advies van de Gezondheidsraad waaruit bleek dat nog geen optimale prikinterval bepaald kan worden, maar dat een kortere periode dan de huidige twaalf weken tot de mogelijkheden behoort. AstraZeneca zelf adviseert vier tot maximaal twaalf weken tussen twee prikken.

De Jonge: "Het is onvoldoende vast komen te staan dat er een medisch voordeel is als je het anders doet dan het advies. En eerder klaar zijn is ook van toegevoegde waarde." De vaccinaties van deze groepen zouden anders tot ver in de zomer doorlopen.

Huisarts

Het is niet de bedoeling dat iedereen nu met de huisarts gaat bellen, zegt De Jonge. "Huisartsen gaan zelf de uitnodigingen versturen, dus laat de planning nu even aan hen over. Geef ze even de ruimte."

Volgende week worden er weer 400.000 vaccins geleverd, maar daarna is het onzeker hoeveel de fabrikant aan Nederland zal leveren. De Jonge: "Ik zeg er daarom bewust bij dat we deze versnelling doen onder het voorbehoud dat er ook geleverd wordt."