'Knuffelclub' Emmen slikt na degradatie het verlies weg

"Ik ben strontchagrijnig wakker geworden." Eric van Oosterhout is niet alleen burgemeester van Emmen, maar ook supporter van FC Emmen. Hij zat gisteren met 1200 anderen op de tribune in stadion de Oude Meerdijk en zag zijn club degraderen.

"Ik heb een beetje hetzelfde gevoel als na de verloren WK-finale van 1974. Het is onbestaanbaar dat we verloren hebben. Zeventien hoekschoppen tegen één, 73 procent balbezit. Jeetjemina, we hadden gewoon moeten winnen."

Hoe anders was dat op de kop af drie jaar geleden. Toen stond het Raadhuisplein in Emmen vol met duizenden supporters en werden de spelers gehuldigd. Voor het eerst in de geschiedenis promoveerde FC Emmen, de enige betaaldvoetbalclub van Drenthe, naar de eredivisie.

Die overwinning betekende veel voor de regio, waar bescheidenheid en 'gewoon doen' de norm is. "Het explodeerde gewoon", zegt Kenny Prins, voorzitter van de fanatieke supportersvereniging Brigata Fanatico. "Iedereen is nu een trotse Emmenaar, terwijl we toch een nuchter volkje zijn. Het succes heeft Emmen op de kaart gezet."

Gunfactor en goodwill

Ook bij supportersvereniging Rood-Wit kijken ze vol trots terug op de afgelopen drie jaar. Jo Wubbels, die tot voor kort voorzitter was, merkte dat veel mensen FC Emmen een plek in de eredivisie gunden. "De club leeft echt onder de bevolking. We hebben ook echt een gunfactor, veel goodwill."

Volgens Niels Dijkhuizen, sportverslaggever van RTV Drenthe en FC Emmen-watcher, is die goodwill na de promotie alleen maar groter geworden. "Het heeft zich als een olievlek over de hele provincie verspreid. Eerst alleen in Emmen, maar later zag je ook kinderen in rood-witte shirtjes in Assen. Dat was voor de promotie ondenkbaar."

Maar gisteren kwam aan dat succesverhaal een einde. NAC Breda won na het nemen van strafschoppen, en dus moet Emmen terug naar de Keuken Kampioen Divisie.

'Die trainer zou je wel als buurman willen'

De degradatie komt hard aan in Emmen. Veel woorden maken de supporters er niet aan vuil. "Doodzonde", zegt de een. "Het is verschrikkelijk", zegt de ander. Het is duidelijk dat het verlies nog vers is.

Van Oosterhout: "Dit snijdt even wat dieper dan bij een club als ADO. Ik heb ook in Den Haag gewoond, dus ik weet hoe het daar ervaren wordt. Hier is dat toch anders. Emmen is echt een knuffelclub. Het zijn ook zulke sympathieke mensen. De trainer bijvoorbeeld, die zou je zo als buurman willen. Ik ken genoeg voetbaltrainers bij wie je dat niet wil."

Volgens de burgemeester heeft de voetbalclub een positieve uitwerking gehad op de economie in de regio, al is dit niet met cijfers te onderbouwen. "Het komt toch net wat makkelijker binnen als je over voetbal kunt praten. Het werkt goed voor de bedrijfscontacten."

Flinke tik op de neus

De vraag is nu of supporters en sponsoren achter de club blijven staan, zegt Dijkhuizen. "Hoe veel blijft er van het enthousiasme over? Blijft iedereen achter de club staan?" De vraag is ook of de plannen voor een nieuw stadion, waar al jaren over wordt gesproken, nog door kunnen gaan.

Emmen mag dan een "flinke tik op de neus" hebben gekregen, Van Oosterhout is ervan overtuigd dat de Drentse club snel weer in de eredivisie speelt. "Dat is ook een kracht van dit gebied, we zijn gewend aan hard werken. We moeten, zoals ze hier zeggen, even met de kop schudden en door."