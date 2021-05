'Militair regime Myanmar ontbindt partij Aung San Suu Kyi'

Kas: 'Leger is aan het winnen'

Volgens correspondent Annemarie Kas gingen er al geruchten dat de partij vandaag zou worden ontbonden, omdat bekend was dat de kiescommissie bij elkaar ging komen. De legerleiding zegt al vanaf het begin dat de partij heeft gefraudeerd. "Kennelijk is het nu genoeg reden om de partij te ontbinden."

Maar voor grootschalige fraude is nooit bewijs gevonden. En buiten het leger neemt vrijwel niemand deze beweringen serieus. "Alles wijst erop dat het militaire regime lang aan de macht wil blijven. Het bevestigt het beeld dat het leger niet van plan is om de macht snel over te dragen aan een burgerregering."

De druk van het leger om mensen te laten stoppen met de protesten is groot. "Het is nu bijna vier maanden na de staatsgreep, mensen moeten ook gewoon eten." Het is volgens Kas een gevecht van uithoudingsvermogen. "En het lijkt erop dat het leger die aan het winnen is."