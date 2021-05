'Europese coronamelder-apps in 4 procent coronagevallen gebruikt'

De CoronaMelder-app en zijn evenknieën in andere EU-landen worden in circa 1 op de 25 coronagevallen ingezet, concludeert een samenwerkingsverband van Europese media. Het gaat om apps die kunnen worden ingezet om contacten in te lichten als iemand corona heeft. Via bluetooth worden ontmoetingen geregistreerd.

De journalisten, onder leiding van de journalistieke non-profitorganisatie The Investigative Desk, concludeerden dat de apps samen 1,1 miljoen keer werden ingezet op 25,7 miljoen coronagevallen. Journalisten van de Belgische omroep VRT, de Franse krant Le Monde en het Duitse Die Zeit werkten mee aan het onderzoek.

Nederlanders gebruiken de apps iets vaker dan gemiddeld: ruim 125.000 positief geteste Nederlanders gaven de app in het afgelopen half jaar toestemming om anderen te waarschuwen. Dat komt neer op 12 procent van de corona-infecties. In Denemarken werd de app veel vaker ingezet: in meer dan 27 procent van de gevallen. In sommige landen, zoals Kroatië, Polen en Italië, werden de apps maar zelden ingezet.

11.000 positieve tests

De 125.000 Nederlandse meldingen zorgden voor 160.000 aangevraagde coronatests. Daarvan waren er circa 11.000 positief. Dat komt neer op ruim 7 procent van de gevallen. Dat is vergelijkbaar met het percentage positief geteste mensen dat uit het bron- en contactonderzoek naar voren komt als 'nauw contact'. Onder de 11.000 positief geteste mensen waren er wel 7000 die toch al klachten hadden, en die anders misschien ook waren getest.

Veel landen houden ook niet bij hoeveel mensen de app actief gebruiken. Dat gebeurt wel in Ierland, Zwitserland en Portugal. Het aandeel actieve gebruikers ligt daar tussen de 28 en 58 procent van het aantal mensen dat de app heeft gedownload. In Nederland is de app 4,9 miljoen keer gedownload, maar onbekend is hoeveel mensen hem daadwerkelijk gebruiken.

'Toegevoegde waarde'

Volgens het ministerie wordt de app steeds nuttiger nu de samenleving meer en meer van het slot gaat. Tijdens de lockdown was het nut beperkter, doordat mensen weinig contacten hadden, aldus het ministerie. Een woordvoerder laat weten dat de app is bedoeld als een aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek.