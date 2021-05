Noodlijdende bedrijven krijgen drie maanden langer coronasteun

Noodlijdende bedrijven kunnen na juni opnieuw financiële steun krijgen van de overheid. Het huidige steunpakket loopt tot eind juni, maar dat zal dus verlengd worden in het derde kwartaal. Haagse bronnen bevestigen het bericht van RTLNieuws.

De ministerraad neemt morgen het definitieve besluit en aanstaande dinsdag zullen de drie ministers Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hoekstra van Financiën en Van 't Wout van Economische Zaken het complete steunpakket presenteren.

Gasten

Politieke partijen en ook werkgeversorganisaties dringen al langer aan op een verlenging van het huidige steunpakket. De terrassen en winkels mogen nu wel open, maar dat betekent nog niet dat deze bedrijven weer even veel gasten en klanten ontvangen als voor de coronacrisis.

De verwachting is dat de Nederlandse economie nog wel enige tijd last zal hebben van de coronacrisis en daarom zullen sommige bedrijven de komende maanden nog steeds hulp nodig hebben.

Belastingschulden

Ook krijgen bedrijven de mogelijkheid om in de coronatijd opgebouwde belastingschulden over een periode van vijf jaar af te betalen. Daarmee hoeven ze pas in oktober 2022 te beginnen.

Het kabinet wil de belastingschulden niet kwijtschelden. Dat vindt het kabinet niet eerlijk tegenover bedrijven die wel hard hebben gewerkt om hun belasting op tijd te betalen.