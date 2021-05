Tweede Kamer wil gratis pcr-test bij Europese digitale reispas

Binnen het kabinet speelt de discussie over wat nu eerlijk is: sommige gezinnen de tests zelf laten betalen, of de overheid deze kosten laten dragen. Demissionair minister De Jonge heeft al gezegd dat hij het niet echt terecht vindt om alle belastingbetalers, ook die niet (buiten Nederland) op vakantie kunnen, aan de vakantiekosten van anderen mee te laten betalen.

Ook premier Rutte sprak gisteravond in het Kamerdebat over het 'profijtbeginsel', het principe dat als iemand ergens van profiteert, die dan ook de kosten daarvan draagt.

Daarnaast houdt het kabinet er rekening mee dat er nu wordt gesproken over een probleem dat in juli al niet meer bestaat. Dan zou iedereen die dat wil gevaccineerd kunnen zijn, zodat die vakantietests niet meer nodig zijn. Ook worden de PCR-tests steeds goedkoper aangeboden, al dan niet via reisorganisaties.

Juridische haken en ogen

Voor het kabinet is op dit moment overigens het grootste vraagstuk de uitvoerbaarheid van het Europese coronacertificaat. Er zitten veel "juridische haken en ogen aan waar het kabinet nu op studeert", zei Rutte.

Zo moet van alle burgers digitale toegang geregeld worden tot hun medische coronagegevens. Die moeten via een QR-code worden uitgelezen. Ook moet er een niet-digitaal alternatief zijn, in feite een papieren reispas. Die informatie moet veilig opgeslagen zijn en voldoen aan privacywetgeving. En met de reispas mag niet gefraudeerd kunnen worden.

Het kabinet gaf in maart al aan mee te werken aan dit Digitaal Groen Certificaat, inmiddels ook coronacertificaat, covid-reispas of Europese digitale reispas genoemd. Het was een voorstel van de Europese Commissie zodat vrij reizen binnen de EU weer mogelijk wordt.

De Tweede Kamer vroeg het kabinet geen onomkeerbare stappen te nemen zonder overleg met de Kamer, en in ieder geval niet in te stemmen met een 'vaccinatiepaspoort'. Dat zou tot vaccinatiedrang kunnen leiden omdat mensen geen alternatief hebben.

Extra testkosten

De uitkomst van de discussie tussen de landen was dat een negatieve test ook geldig is en op de pas kan worden gezet. Maar daar zijn extra testkosten aan verbonden. De Europese Commissie wilde de lidstaten verplichten die tests gratis aan burgers aan te bieden.

Nederland was daar tegen omdat het kabinet vindt dat lidstaten zelf moeten kunnen bepalen hoe zij met deze kosten omgaan. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dus dat de overheid de kosten moet dragen.

Het is de bedoeling dat de Europese landen eind juni met de reispas gaan testen, en dat die dan ergens in juli gaat gelden. Nederland lijkt dat te gaan halen, andere landen geven aan meer tijd nodig te hebben.

Tot die tijd blijven de huidige regels gelden en betalen vakantiegangers hun tests nog zelf.