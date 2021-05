Europese Commissie: Covid-reispas wél klaar vóór de zomervakantie

De Europese Commissie ziet geen enkele reden waarom lidstaten, waaronder Nederland, niet al op 1 juli van start kunnen met het covid-certificaat waarmee reizen binnen de EU makkelijker wordt. Premier Rutte suggereerde afgelopen zaterdag dat het systeem pas 'opgeleverd' wordt op 21 juni en dat landen daarna "tot zes weken de tijd hebben om het nationaal te implementeren". Nederland zal proberen die tijd zo kort mogelijk te houden, zei Rutte toen.

Deze lezing wordt door de Europese Commissie van de hand gewezen. "Voor de Commissie is geen implementatieperiode nodig. Wij weten dat een aantal lidstaten in de onderhandelingen die nu gaande zijn er om gevraagd heeft, maar daar is nog geen besluit over genomen", aldus een woordvoerder van de commissie. "Wij liggen aan onze kant volledig op schema. Op 1 juni zijn we klaar en vanaf dat moment kunnen landen het systeem gaan gebruiken. De meesten zullen dat midden juni gaan doen".

Nederland doet mee aan test

Vandaag begint een test met de technische kant van het systeem waar 18 EU-lidstaten aan meedoen. Volgens de Europese Commissie test Nederland vanaf morgen mee. "Hierdoor kunnen lidstaten alvast werken met het systeem en zorgen dat ze er klaar voor zijn als het systeem eind juni wordt opgeleverd". Een extra implementatieperiode van zes weken is volgens de Europese Commissie dus ook niet nodig.

Die technische kant van systeem werkt als volgt: lidstaten moet burgers die in aanmerking komen voor de covidpas een QR-code verstrekken. Die code moet vervolgens door burgers in een (eventueel nationale) app kunnen worden opgeslagen of geprint. Lidstaten moeten beschikken over de controle-app waarmee de geldigheid gecontroleerd kan worden.

Politieke vragen

De onderhandelingen over de politieke vragen verlopen voorspoedig, aldus de Europese Commissie. Ze delen de twijfel van Rutte niet. Zaterdag zei de demissionair premier dat "het nog maar afwachten is of die datum wordt gehaald".

Rutte en de Commissie doelen daarbij op de driehoeksonderhandelingen tussen de lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Daar wordt besloten welke vaccins in aanmerking komen voor een Covid-reispas, hoe lang een negatief testbewijs geldig is en of en op welke manier lidstaten nog aanvullende regels kunnen stellen aan mensen die zich aan een grens melden met een geldige QR-code.