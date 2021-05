Huis VS stemt voor onderzoek naar bestorming Capitool

In de Verenigde Staten heeft het Huis van Afgevaardigden ingestemd met de instelling van een speciale commissie die onderzoek moet doen naar de aanval op het Capitool, van 6 januari. In het Huis stemden 35 Republikeinen mee met de Democraten.

De top van de Republikeinse Partij was tegen; het onderzoek zou partijdig en onnodig zijn. Bij veel Republikeinen bestaat de vrees dat Trump zich tegen hen keert, zeggen analisten. De oud-president is ervan beschuldigd de massa te hebben opgejut het Congres te bestormen, mede door zijn valse claim dat hij de verkiezingen verloor door fraude.

Een van de Republikeinen die met het voorstel instemden, is Liz Cheney. Zij was de nummer drie van de partij maar werd vorige week weggestemd uit een belangrijke functie vanwege haar kritiek op Trump. Cheney had herhaaldelijk uitgehaald naar Trump en vindt dat haar partijgenoten afstand moeten nemen van zijn claims dat er bij de presidentsverkiezingen is gefraudeerd.

De Senaat stemt nog over de instelling van de onderzoekscommissie. Er moeten zeker 60 van de 100 senatoren akkoord gaan wil het voorstel het halen. Dat betekent dat tien Republikeinen met de Democraten mee moeten stemmen.

Het is de bedoeling dat de onderzoekscommissie uit tien leden bestaat: vijf Republikeinen en eenzelfde aantal Democraten.

Rond de bestorming van het Capitool vielen meerdere doden. Leden van het Congres moesten halsoverkop in veiligheid worden gebracht toen betogers het parlementsgebouw binnendrongen. Er zijn honderden deelnemers aangeklaagd voor hun rol bij de bestorming.

Een terugblik op de bestorming van het Capitool: