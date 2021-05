OM in hoger beroep na fout in zaak doodgeschoten Bas van Wijk

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak rond het doodschieten van Bas van Wijk in Amsterdam. Daarvoor werd gisteren een 21-jarige man uit Hoofddorp tot negen jaar cel en tbs veroordeeld wegens doodslag.

De straf is de helft van wat het Openbaar Ministerie had geëist. Dat kwam onder meer door een fout van het OM. Dat had de verdachte, Samir El Y., aangeklaagd voor gekwalificeerde doodslag, waarvoor een hogere straf geldt dan voor doodslag.

Het OM had alleen verzuimd om op de tenlastelegging de datum en plaats van het incident te vermelden. Daarom kon de rechter alleen oordelen of het ging om moord of doodslag, en volgens de rechter was er voor moord niet genoeg bewijs. "Het betreft hier een omissie waarvan het OM meent dat die in hoger beroep hersteld kan worden", aldus het Openbaar Ministerie.

Verbijsterd

De advocaat van de nabestaanden van Van Wijk ging al uit van een hoger beroep. "Mijn cliënten zijn verbijsterd omdat zij dit geen rechtvaardige uitspraak vinden", zei hun advocaat kort na het vonnis. De advocaat van de dader kon zich wel vinden in de uitspraak.

De 24-jarige Bas van Wijk overleed in augustus nadat hij was neergeschoten op een strandje in Amsterdam. Hij had El Y. aangesproken omdat die een horloge probeerde te stelen van een van Van Wijks vrienden. Daarop bedreigde El Y. een aantal vrienden met een vuurwapen en schoot hij twee keer van korte afstand op Van Wijk. Die overleed later in het ziekenhuis.