Negen jaar cel en tbs voor doodschieten Bas van Wijk (24)

Een 21-jarige man uit Hoofddorp krijgt negen jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodschieten van Bas van Wijk uit Badhoevedorp. De rechtbank in Amsterdam heeft Samir El Y. veroordeeld voor doodslag.

De 24-jarige Van Wijk werd op 8 augustus vorig jaar neergeschoten op een strand bij recreatiegebied de Oeverlanden in Amsterdam. Hij sprak El Y. aan toen die een horloge probeerde te stelen van een vriend van Van Wijk. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs voor moord, omdat de dader niet met een vooropgezet plan heeft gehandeld. Ook heeft hij volgens deskundigen een antisociale persoonlijkheidsstoornis en een cannabisverslaving en is hij daardoor verminderd toerekeningsvatbaar.

Lager dan eis

De straf is flink lager dan de eis van het Openbaar Ministerie van achttien jaar en tbs. Dat komt mede door een vormfout. Het OM had El Y. aangeklaagd voor gekwalificeerde doodslag, daar is sprake van als de verdachte voorafgaand, tijdens of na het plegen van een strafbaar feit doodslag heeft gepleegd. Daarop staat een hogere straf dan doodslag.

Op de tenlastelegging ontbrak echter de datum en de plaats van het incident. Door die vormfout kon de rechter alleen oordelen of er sprake was van moord of doodslag.

De advocaat van de familie van Van Wijk vindt de uitspraak teleurstellend. "De familie is erg aangeslagen door de uitspraak", zegt hij tegen NH Nieuws. Hij hoopt dat het OM in hoger beroep gaat. De advocaat van El Y. vindt de uitspraak begrijpelijk. De maximale straf voor doodslag is 15 jaar.

50.000 euro schadevergoeding

De rechtbank neemt het El Y. kwalijk dat hij een wapen gebruikte in het bijzijn van veel omstanders, waaronder kinderen. Daarnaast rekent de rechter het hem aan dat hij het slachtoffer neerschoot terwijl die de ruzie wilde sussen. Daarmee heeft hij de nabestaanden veel leed aangedaan.

De dader moet de nabestaanden ook een schadevergoeding van 50.000 euro betalen.