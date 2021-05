Zes doden bij aanvallen op Gaza, Israëlische media zien voortekenen bestand

Bij aanvallen over en weer tussen het Israëlische leger en de Hamasbeweging zijn volgens Palestijnse bronnen in de Gazastrook zes doden gevallen. Israël bestookte het tunnelstelsel van Hamas in het zuiden van de Gazastrook, maar raakte daarbij ook woningen in Khan Younis en Rafah. Hamas stuurde raketten af op militaire doelen in het zuiden van Israël.

Toch was het afgelopen nacht wat rustiger, zegt correspondent Ties Brock vanuit Israël in het NOS Radio 1 Journaal. "De intensiteit van de aanvallen lijkt iets af te nemen en ook Hamas vuurt beduidend minder hard dan vorige week."

Israëlische media melden dat een bestand in het verschiet ligt, mogelijk al morgen. Dat heeft volgens Brock te maken met de toenemende Amerikaanse druk op Israël. Vannacht meldde het Amerikaanse persbureau AP dat president Biden bij Israël heeft aangedrongen op een einde aan de militaire operatie tegen Hamas.

Biden veranderde de afgelopen week geleidelijk zijn toon: eerst betuigde hij steun aan Israël, later suggereerde hij een staakt-het-vuren, en nu zou hij Israël dus hebben gevraagd om stopzetting van de aanvallen. Brock: "Dat maakt indruk, Amerika is de belangrijkste bondgenoot van Israël. Hier hoor je ook wel dat men de druk voelt oplopen om binnenkort tot een einde te komen. Ook vanuit kringen rondom het leger klinken die geluiden."

Zorg over situatie Gazastrook

Internationaal bestaat grote zorg over de gevolgen die de Israëlische aanvallen hebben voor de 2 miljoen bewoners van de Gazastrook. Tien dagen van Israëlische luchtaanvallen hebben het leven gekost aan circa 220 Palestijnen, onder wie tientallen kinderen, zegt het Palestijnse ministerie voor Volksgezondheid. 450 gebouwen zijn verwoest of zwaar beschadigd, volgens cijfers van de VN. Zeker achttien ziekenhuizen en klinieken in Gaza hebben schade opgelopen en een medische faciliteit is verwoest, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. 50.000 mensen zijn binnen de Gazastrook op drift geraakt door de luchtaanvallen. Aan Israëlische zijde zijn twaalf doden gevallen.

Ondanks de diplomatieke druk zei premier Netanyahu gisteren dat de aanvallen nog worden voortgezet. "Het lijkt erop dat ze nog een lijstje hebben met doelen die ze willen afwerken", zegt correspondent Ties Brock. Zo wist de leider van de gewapende tak van Hamas, Mohammed Deif, tot twee maal toe te ontsnappen aan gerichte aanvallen van Israël. Volgens Israëlische media kon hij zich in beide gevallen op het laatste moment in veiligheid brengen. Deif staat bovenaan het Israëlische most wanted-lijstje. Leden van zijn staf zijn volgens het Israëlische leger wel omgekomen bij de militaire operatie.

"Zo'n hooggeplaatste figuur van Hamas of Islamitische Jihad ombrengen, dat zou natuurlijk nog wel goed uitkomen voor Israël, dat ze nog met een klap dit conflict zouden kunnen beëindigen." Daarmee kan premier Netanyahu deze oorlog als een succes verkopen, aldus Brock. Hamas lijkt al wel voldoende successen te kunnen claimen: "Tel Aviv bereikt. Jeruzalem bereikt. Zich opgeworpen als voorvechter van de Palestijnse zaak".