'Voormalige FARC-leider gedood in Venezuela'

Een van de leiders van de voormalige Colombiaanse rebellenbeweging FARC is in Venezuela gedood. Dat melden voormalige leden van de FARC. Jesus Santrich (53) zou door Colombiaanse commando's om het leven zijn gebracht.

Eerder op de dag zei ook de Colombiaanse minister van Defensie Diego Molano dat hij inlichtingen had dat Santrich een dag eerder om het leven was gekomen. Hij voegde eraan toe dat de informatie nog bevestigd moet worden. "Als het waar is, betekent het dat Venezuela drugscriminelen onderdak biedt." Een definitieve bevestiging van Santrich' dood heeft Colombia nog niet gegeven.

Santrich was de leider van een groep van voormalige FARC-leden die in 2016 hadden geweigerd het vredesakkoord te ondertekenen. Santrich zelf schaarde zich aanvankelijk wel achter het akkoord, maar nadat hij in de VS was aangeklaagd vanwege de smokkel van cocaïne kwam hij daarvan terug. Vorig jaar loofde de VS 10 miljoen dollar uit voor informatie die naar Santrich zou leiden.