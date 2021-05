GGD: zeker 483 besmettingen Koningsdag A'dam, veruit meeste binnen opgelopen

Feesten tijdens Koningsdag in de regio Amsterdam hebben geleid tot zeker 483 coronabesmettingen, verspreid over zeventien clusters. Veruit de meeste besmettingen waren te herleiden tot feestjes binnenshuis, heeft de GGD laten weten.

Het ging in drie van de vier gevallen om besmettingen van mensen die tussen de 19 en 30 jaar oud zijn. De besmette personen waren hoofdzakelijk inwoners van de regio: slechts een van de zeventien clusters bestond uit mensen die ergens anders wonen.

Verder is 60 procent van de besmette personen in een grote groep in de binnenstad of in een park geweest. Waarschijnlijk ligt het aantal besmettingen hoger dan 483, maar niet iedereen is in beeld.

Topje van de ijsberg

Een week geleden meldde de GGD Amsterdam al dat er minimaal 466 mensen besmet waren geraakt op Koningsdag in de hoofdstad, maar toen was het onderzoek nog niet afgerond. Anja Schreijer van de GGD Amsterdam sprak toen van "het topje van de ijsberg" omdat bijvoorbeeld lang niet iedereen zich heeft laten testen.

De GGD kijkt ook hoeveel besmettingen er zijn ontstaan tijdens het kampioensfeest van Ajax op 2 mei. Daar waren zo'n 12.000 supporters bij aanwezig.