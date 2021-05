Komende weken miljoenen coronaprikken: waar staan we nu en wat kunnen we verwachten?

De vaccinatiecampagne staat aan de vooravond van een enorme operatie; als alles volgens planning verloopt, worden de komende weken miljoenen mensen gevaccineerd tegen corona.

Het is inmiddels meer dan vier maanden geleden dat de allereerste prik werd gezet. Sinds 6 januari is het vaccinatietempo geleidelijk aan opgelopen. Afgelopen week is een recordaantal prikken gezet: 986.433. Dat betekent dat tot en met zondag in totaal ruim 7,4 miljoen prikken zijn gezet. Ruim 5,6 miljoen Nederlanders hebben een eerste prik gehad, en bijna 1,8 miljoen ook een tweede.

Demissionair minister De Jonge benadrukte gisteren weer het belang van vaccineren. Hij kondigde aan dat de cijfers genoeg zijn gedaald om de geplande versoepelingen te laten doorgaan. "Dat is vooral een effect van vaccinatie."

Het doel van de vaccinatiecampagne is duidelijk: iedereen die wil en achttien jaar of ouder is, moet begin juli ten minste een eerste prik hebben gehad. Daarbij gaat het ministerie uit van een vaccinatiebereidheid van 85 procent.

Maar om dat doel te halen moet het vaccinatietempo worden opgeschroefd.