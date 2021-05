'Verdachte moord op vriendin in Volendam onder invloed van cocaïne'

Een 34-jarige man uit Volendam die ervan verdacht wordt zijn vriendin afgelopen weekend te hebben gedood, was onder invloed van drugs. Het slachtoffer zei vlak voor haar dood tegen haar familie dat hij cocaïne had gebruikt.

Dat blijkt uit een geluidsopname in handen van NH Nieuws, waarin een familielid van de vrouw vertelt wat er afgelopen weekend volgens hem is gebeurd. Ook de familie van de verdachte vermoedt dat hij onder invloed was van drugs.

Afgelopen zondag vond de politie het lichaam van de 28-jarige vrouw na een melding van een verdachte situatie. De verdachte was ook aanwezig in het huis. Hij was zwaargewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. In de geluidsopname wordt gezegd dat hij zichzelf van het leven had willen beroven.

De politie maakte gisteren bekend de man te hebben aangehouden.

Cocaïne

Volgens het familielid at het slachtoffer zaterdagavond bij haar ouders, nadat ze het huis was ontvlucht omdat haar vriend cocaïne had gebruikt. Na het eten ging ze terug naar huis. Toen de familie niks meer van haar hoorde, is zondag besloten de hulpdiensten in te schakelen.

Dat deden haar ouders na overleg met de familie van de verdachte. "Het voelde niet goed. Wij hebben ook gezegd: laten we de politie bellen", zegt een familielid. "We wisten allemaal dat hij af en toe te veel snuift", zegt een familielid van de 34-jarige man. "Hij heeft altijd een ruige rand gehad. Maar dit, dit had niemand zien aankomen."

Onderzoek

De politie kan het drugsgebruik niet bevestigen. Volgens een woordvoerder loopt het onderzoek nog. Vandaag wordt onder meer forensisch onderzoek gedaan in de woning.

De verdachte ligt nog in het ziekenhuis en zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De politie wil niks zeggen over de aard van zijn verwondingen.