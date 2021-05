Dode vrouw gevonden in woning Volendam

In een woning in Volendam is vanmiddag het lichaam van een dode vrouw gevonden. Volgens de politie is in de woning ook een gewonde man aangetroffen, hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Het is onduidelijk wat hieraan voorafging en hoe de vrouw om het leven is gekomen. De politie onderzoekt wat zich in de woning heeft afgespeeld. De nabestaanden van de vrouw zijn inmiddels geïnformeerd over haar overlijden.

Hoewel de politie er nog niets over kan zeggen, laat een bron dicht bij de familie aan NH Nieuws weten dat de vrouw door geweld om het leven is gekomen.