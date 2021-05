Biden steunt staakt-het-vuren Israël en Palestijnse gebieden, aanvallen gaan door

Ook vannacht zijn er meldingen van bombardementen in de Gazastrook. Het is nog onduidelijk wat de omvang daarvan is. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid meldt dat een medisch laboratorium beschadigd is geraakt, waardoor de gezondheidsdienst geen coronatesten of vaccinaties kan uitvoeren.

Daarnaast is het hoofdkwartier van de Qatarese hulporganisatie Rode Halve Maan gebombardeerd, meldt het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Doha News kwamen bij het Israëlische bombardement twee Palestijnen om. De regering van Qatar veroordeelt de aanval. "Dit is een duidelijke schending van het internationaal recht", stelt het land in een verklaring.

Raketten vanuit Libanon

Gisteravond meldde het Israëlische leger dat het doelen in Libanon onder vuur had genomen, nadat er vanuit dat land zes raketten op Israël waren afgevuurd. De projectielen zouden al voor de grens met Israël zijn neergekomen, zegt het leger. De Libanese veiligheidsdiensten zeggen dat slechts drie raketten waren afgevuurd. Het is niet bekend wie achter de aanval zat.

De VN-missie in Libanon, Unifil, zegt in een tweet dat er extra wordt gepatrouilleerd in het gebied om escalaties te voorkomen, maar dat het inmiddels weer rustig is langs de Libanees-Israëlische grens.

Het recente geweld heeft tot nu toe aan 212 Palestijnen het leven gekost, van wie 61 minderjarig, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Aan Israëlische zijde zijn 11 doden gemeld, van wie een persoon als gevolg van de rellen tussen Joodse en Arabische Israëliërs in de stad Lod.