Werkstraf voor bedreigen minister De Jonge

Een 19-jarige man is veroordeeld tot een werkstraf van 25 uur voor het bedreigen van minister Hugo de Jonge. Het OM had 40 uur werkstraf geëist en daarnaast een voorwaardelijke celstraf van twintig dagen. De politierechter sprak de man vrij van het bedreigen van de dochter (13) van de minister.

Zij kreeg op 10 januari kort na middernacht een bericht op haar Instagram-account met de tekst: "I'm gonna kill your father". Onderzoek leidde naar een man van 19 uit Boxtel. In het verhoor bekende hij dat hij het bericht had gestuurd. Hij zei dat hij de tekst in een dronken bui had verzonden, terwijl hij met vrienden was.

Enorme impact

De man benadrukte dat hij nooit de bedoeling heeft gehad om zijn dreigement uit te voeren en heeft inmiddels zijn excuses aangeboden aan de minister en zijn dochter.

De officier van justitie vindt dat het hoe dan ook gaat om een zeer ernstig feit. "De impact van een dergelijke bedreiging is zeker voor iemand van 13 jaar enorm", schrijft het OM. De verdachte heeft volgens het OM een grote inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de minister en zijn dochter.