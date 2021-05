Agenten die in Amsterdam Duitse influencer doodschoten, niet vervolgd

De twee agenten die op 13 augustus vorig jaar in Amsterdam een 23-jarige Duitse man doodschoten, worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie vindt op basis van onderzoek door de rijksrecherche, dat de agenten uit noodweer hebben gehandeld. Daarom wordt de zaak geseponeerd.

De 23-jarige Duitse influencer Sammy Baker (echte naam: Samuel Seewald) liep in een binnentuin rond in de Honselersdijkstraat in het stadsdeel Nieuw West. Hij was de avond ervoor door een vriend als vermist opgegeven. Mogelijk had hij drugs gebruikt. Toen agenten hem probeerden aan te houden, zette hij een mes op zijn keel.

Geen veilig alternatief

Volgens het OM maakte hij ook zwaaiende en stekende bewegingen met het mes naar de bovenlichamen en de hals van drie agenten. Toen het mes het vest van een van de agenten raakte, haalden twee agenten "vrijwel gelijktijdig de trekker over", schrijft het OM.

Het OM oordeelt dat de situatie dusdanig gevaarlijk was, dat er geen tijd was voor het afvuren van een waarschuwingsschot. Ook zou er geen veilig alternatief meer voorhanden zijn geweest. De man, die lichamelijk zeer fit was en mogelijk in een drugspsychose verkeerde, was volgens het OM niet te stoppen, ook niet met pepperspray.

Meeleven

Het OM zegt mee te leven met de ouders, familie en vrienden van de omgekomen man. Het heeft de nabestaanden aangeboden in een persoonlijk gesprek een nadere toelichting te geven op het onderzoek en op de beslissing om de agenten niet te vervolgen.

NH Nieuws meldt dat de ouders van Baker en hun advocaat, Richard Korver, al eerder hebben gezegd dat ze vinden dat de politie verkeerd heeft gehandeld.