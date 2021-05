Nederlander die al 37 jaar in VS vastzit, mag straf niet in Nederland uitzitten

De Nederlander Jaitsen Singh, die al 37 jaar vastzit in de Verenigde Staten, mag de rest van zijn straf niet uitzitten in Nederland. Hij had in een kort geding tegen de Nederlandse Staat aangedrongen op een overplaatsing, maar de rechter heeft zijn verzoek afgewezen.

"We zijn teleurgesteld en zijn het oneens met de uitkomst", reageert advocaat Rachel Imamkhan. "De zaak-Singh is uniek en daar wordt in de uitspraak te weinig rekening mee gehouden." Ze gaat met haar cliënt overleggen over de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Singh, die inmiddels 76 jaar oud is, kreeg in 1986 in de VS een celstraf opgelegd van 56 jaar voor het laten vermoorden van zijn vrouw en dochter. Hij heeft altijd ontkend dat hij daarbij betrokken was. Aan het proces tegen Singh schortte veel, stelt zijn advocaat. Zo is de aanklager nadien veroordeeld wegens corruptie voor het kopen van belastend bewijs.

De Tweede Kamer nam vorig jaar met ruime meerderheid een motie aan waarin de regering werd gevraagd om zich maximaal in te spannen om Singh, die een zwakke gezondheid heeft, naar Nederland te halen. Zelf zei hij in het kort geding dat hij graag wil overlijden bij zijn familieleden in Nederland.

'Geen binding met Nederland'

Singhs advocaat Imamkhan probeerde hem naar Nederland overgeplaatst te krijgen via een zogenoemde Wots-procedure (Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen). Maar de landsadvocaat betoogde vorige maand bij de rechter dat de in Suriname geboren Singh daarvoor onvoldoende binding heeft met Nederland. Hij zou vier jaar in Nederland hebben gewoond, en dertien jaar in de VS.

Singh en zijn advocaat wierpen tegen dat hij een Nederlands paspoort heeft en dat Suriname in zijn jeugd deel was van het Nederlands koninkrijk. Ook zegt hij nog steeds in het Nederlands te denken. De rechter vindt echter dat minister Dekker wel degelijk in redelijkheid heeft kunnen beslissen dat Singh geen binding heeft met Nederland.

Daarmee is Imamkhan het oneens. "In de uitspraak is er naar onze mening ook ten onrechte aan voorbijgegaan dat Singh juist veel binding heeft met Nederland en ook naar Nederland zal terugkomen bij vrijlating."

Familie in VS

De vrees van Singh dat hij in eenzaamheid zal sterven in de gevangenis in de VS, vindt de rechter ook geen reden om hem naar Nederland te halen. Zijn zoon en twee kleinkinderen, met wie hij een goede band heeft, wonen ook in de Verenigde Staten en kunnen hem bezoeken, luidt het oordeel.