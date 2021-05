Opnieuw geen VN-resolutie over geweld Israël en Palestijnse gebieden

De VN-Veiligheidsraad is er opnieuw niet in geslaagd om tot een gezamenlijke verklaring te komen over het escalerende conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Wel spraken de 15 leden hun zorgen uit en klonken er meerdere oproepen tot een staakt-het-vuren.

De Amerikaanse delegatie heeft tot nu toe een gezamenlijke resolutie tegengehouden. De VS, een bondgenoot van Israël, zou daarmee willen voorkomen dat een veroordeling van het geweld de Amerikaanse bemiddeling tussen de partijen zou bemoeilijken.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken hekelde die houding van de VS. "Neem je verantwoordelijkheid en verleen steun aan de Veiligheidsraad", zei de minister, die tevens de voorzitter van de zitting was. Ook secretaris-generaal Guterres riep op "de zinloze cyclus van bloedvergieten, terreur en vernietiging te stoppen", om te voorkomen dat het geweld overslaat naar de gehele regio.

Diplomatieke weg

De Amerikaanse VN-ambassadeur benadrukte echter dat de VS zich juist "onvermoeibaar inspant" om via diplomatieke kanalen een einde aan het conflict te maken. "Dat doen we omdat we geloven dat zowel de Israëliërs als de Palestijnen het recht hebben om te leven in veiligheid."

Ook Israëlische en Palestijnse diplomaten waren uitgenodigd om te spreken op de spoedzitting, maar de twee kwamen niet nader tot elkaar. De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Israël door blijft gaan met "het vermoorden van volledige families terwijl die liggen te slapen". De Israëlische VN-ambassadeur zei dat zijn land "raketten gebruikt om hun kinderen te beschermen, terwijl Hamas kinderen gebruikt om hun raketten te beschermen".