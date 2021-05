Voor vijfde nacht op rij beschietingen Israël en Hamas

Voor de vijfde nacht op rij zijn er beschietingen over en weer tussen Israël en Palestijnen in de Gazastrook. Palestijnse gezondheidsbronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat vier Palestijnen zijn omgekomen bij een Israëlische aanval in Noord-Gaza. De Arabische zender Al-Jazeera en persbureau AP melden zeker zeven doden in Gaza-Stad na een Israëlisch bombardement op een huis. Er zouden nog zeker twintig mensen onder het puin liggen.

Het Israëlische leger zegt op Twitter dat het kantoor van een hoge Hamascommandant is geraakt. Niet duidelijk is of daarbij slachtoffers zijn gevallen.

Hamas heeft naar eigen zeggen vanuit de Gazastrook opnieuw raketten afgevuurd op Israël. In verschillende steden in Zuid-Israël klonk het luchtalarm, melden Israëlische media. Niet duidelijk is of er daadwerkelijk raketten zijn neergekomen, een deel werd onderschept door de Israëlische luchtafweer.

Ook doden op Westelijke Jordaanoever

Vrijdag sloeg het geweld van de Gazastrook over op de Westelijke Jordaanoever. Bij gewelddadigheden kwamen volgens Palestijnse gezondheidsbronnen elf mensen om het leven en raakten meer dan 1100 mensen gewond.

Honderden Palestijnen in verschillende steden raakten bij protesten slaags met Israëlische veiligheidstroepen. Ze staken stapels autobanden in brand en gooiden stenen naar Israëlische militairen. Die schoten terug, waarbij tien mensen de dood vonden. Een elfde Palestijn werd volgens Israël doodgeschoten toen hij een militair wilde aanvallen met een mes.

Volgens de Palestijnen zijn door het opgelaaide geweld in de Gazastrook de afgelopen dagen zeker 130 mensen omgekomen en bijna duizend mensen gewond geraakt. De Israëliërs melden acht doden.