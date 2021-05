Coronaramp in Nepal: 'Mijn vader stierf terwijl wij een IC-bed zochten'

De coronacrisis in Nepal heeft dramatische vormen aangenomen. Verhoudingsgewijs zijn er nu meer besmettingen dan in het zwaar getroffen buurland India. Dagelijks overlijden honderden mensen in het ziekenhuis, op de stoep ervoor of thuis omdat de zorg overbelast is.

Volgens de overheidsstatistieken waren er de afgelopen 24 uur 8520 besmettingen en 203 doden gemeld. Zo'n veertig procent van alle afgenomen testen was positief. Maar die cijfers zijn slechts het topje van de ijsberg, vertelt de Nepalese epidemioloog Lhamo Y Sherpa aan de telefoon tegen de NOS.

"Zo'n 45 procent van alle testcentra staat in de Kathmandu Vallei, waar slechts 2 van de 29 miljoen inwoners wonen. Uit de provincies die aan India grenzen is er amper data en dat is een gigantisch probleem. Als het zo doorgaat ontstaat er straks misschien wel een Nepalese covid-19-variant."