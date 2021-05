Oekraïne bouwt 'uitvouw-synagoge' op herdenkingsplek WO II

Op de plek van een van de grootste massaslachtingen onder Joden in de Tweede Wereldoorlog, in Oekraïne, is een speciale synagoge geopend. Het kleurrijke houten joodse gebedshuis kan met behulp van een lier in- en uitgevouwen worden, zoals in een pop-upboek. Het gebouw is onderdeel van een groot herdenkingsproject voor de slachtoffers van de massamoord.

De massaslachting in het ravijn met de naam Babi Yar begon eind september 1941. Duitse nazi-militairen vermoordden toen naar schatting 34.000 Joodse mannen, vrouwen en kinderen. In de maanden daarna vonden meer dan 100.000 mensen er de dood. De moordpartij was het begin van de Holocaust in Oekraïne, waarbij vrijwel de volledige Joodse bevolking van het land, zo'n 1,5 miljoen mensen, werd vermoord.

Gebedenboek

Volgens de ontwerpers van de synagoge, het Zwitserse architectenbureau Manuel Herz Architects, doet het uitvouw-gebouw denken aan een gebedenboek, een bijbel of een pop-upboek, waarin "nieuwe werelden worden ontvouwd, die we ons nog niet konden voorstellen". Voor de synagoge is oud eikenhout gebruikt uit alle delen van Oekraïne, van bomen "die zich de wereld van voor de Holocaust herinneren".

Als het uitgevouwen is, heeft het gebouw een dak, een balkon en banken. De wanden zijn versierd met gebeden en zegeningen. Op het plafond zijn kleurrijke symbolen en iconen geschilderd.

De opening van het monument viel samen met de eerste herdenkingsdag voor Oekraïners die in de Tweede Wereldoorlog Joden hebben gered.