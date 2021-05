Salvini niet vervolgd voor tegenhouden van schip met migranten

De Italiaanse oud-minister Matteo Salvini wordt niet vervolgd voor het tegenhouden van een schip met 131 migranten in de zomer van 2019. De leider van de rechts-populistische partij Lega werd aangeklaagd voor vrijheidsberoving, maar volgens de rechtbank in Catania kan Salvini niet voor deze feiten worden vervolgd.

Voorafgaand aan de zitting in de bunker van de Bicocca-gevangenis op Sicilië zei Salvini er al van uit te gaan dat hij zou worden vrijgesproken: "Ik verwacht gerechtigheid met een hoofdletter G."

Ook de officier van justitie had vooraf verzocht het proces stop te zetten, omdat het internationaal recht niet zou zijn overtreden. De uitspraak van de rechter komt daarom niet als een verrassing.

Andere zaak loopt nog

Dat betekent niet dat Salvini van rechtsvervolging af is. Er loopt nog een zaak tegen hem vanwege het blokkeren van een ander migrantenschip in de zomer van 2019, waardoor 149 mensen een week lang op zee vastzaten.

In die zaak is er volgens het Openbaar Ministerie wel sprake van voldoende rechtsgronden om de Legaleider te vervolgen. Volgens de aanklagers handelde de minister op eigen houtje, onafhankelijk van het parlement. In september moet hij zich tegenover de rechtbank in Palermo verdedigen. Hij riskeert een celstraf en kan zijn baan als politicus verliezen.

Senator

Momenteel zit de 48-jarige Salvini in de Italiaanse Senaat. Daar werd vorige zomer de weg vrijgemaakt voor Salvini's vervolging door de immuniteit voor vervolging die hij als politicus geniet op te heffen.

Zijn Lega is sinds de parlementsverkiezingen van 2018 de tweede partij van het land, maar in de peilingen gaan ze al geruime tijd aan kop. Na meerdere regeringscrises maakt Salvini's partij deel uit van een regering van nationale eenheid onder leiding van oud-topbankier Mario Draghi.