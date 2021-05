Verdachte stoffen in Flevoland blijken benzine en propeen

In de woonwijk Punter in Lelystad zijn in het riool benzine en propeen - een licht brandbare stof - gevonden. Afgelopen weekend werden een paar honderd mensen uit de wijk geëvacueerd vanwege een verdachte geur. Onderzoek van het RIVM heeft uitgewezen wat de inwoners roken.

Zaterdag maakten meerdere bewoners melding van een benzineachtige geur. Uit voorzorg moesten ze hun huis uit en ergens anders slapen. Het RIVM ontdekte vandaag meerdere chemische stoffen, met name dus benzine en propeen.

Naar de huisarts

"Ik ben blij dat we nu weten uit welke stoffen de vloeistof uit het rioolwater bestaat", laat burgemeester Meijdam weten in een reactie. "Uw zorgen over uzelf, familieleden of uw huisdieren zijn daarmee wellicht niet weggenomen. Dat begrijp ik." Bewoners die lichamelijke klachten hebben, wordt geadviseerd contact op te nemen met de huisarts.

Volgens het RIVM hoeft men zich geen zorgen te maken. "Doordat mensen snel zijn geëvacueerd, konden zij de stoffen vanuit het riool maar relatief kort ruiken en inademen. Om deze reden zijn er geen nadelige gevolgen voor de gezondheid te verwachten."

Onderzocht wordt nog hoe de stoffen in het riool zijn beland. Het riool is na de vondst van het spul lange tijd doorgespoeld, schrijft Omroep Flevoland. Het daarvoor gebruikte water is opgeslagen in een apart bassin voor het onderzoek.