Nieuwe informateur Hamer is dé deskundige op de thema's van de coronacrisis

De Tweede Kamer stemt ermee in dat SER-voorzitter Mariëtte Hamer het stokje overneemt van informateur Herman Tjeenk Willink. De meerderheid ziet in de oud-fractieleider van de PvdA de gezochte opvolger "met afstand tot de actuele politiek en de partijen en met een breed, sociaaleconomisch profiel".

Het is de bedoeling dat zij de komende tijd onder meer politieke overeenstemming zoekt over het 'herstel- of transitiebeleid'. Verder moet ze inventariseren welke andere urgente grote thema's moeten worden uitgewerkt voor een regeerakkoord op hoofdlijnen. Daarna moet ze bekijken welke partijen met elkaar willen onderhandelen. Hamer krijgt tot 6 juni de tijd om verslag uit te brengen.

Lange politieke ervaring

Het is opvallend dat voor Hamer is gekozen. Velen zullen haar nog associëren met de PvdA. Die partij heeft het bij de verkiezingen niet zo goed gedaan en heeft - net als na het historische verlies in 2017 - nog maar negen zetels in de Tweede Kamer. Hamer was zestien jaar PvdA-Kamerlid (1998-2014) en twee jaar fractievoorzitter (2008-2010). Maar dat is inmiddels lang genoeg geleden, vindt de Kamer.

D66-leider Kaag, de eerste ondertekenenaar van de motie over de informateur, zei dat ze niet op Hamer is gekomen om voor te sorteren op een kabinet met de PvdA, maar vanwege haar rol vanuit de Sociaal-Economische Raad.