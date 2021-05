Hoge Hamas-commandant gedood bij Israëlische luchtaanval

Israël zegt dat het leger enkele belangrijke Hamas-commandanten heeft gedood. Volgens de krijgsmacht gaat het om mannen die een prominente plaats innamen in de generale staf van Hamas en die dicht bij Mohammed Deif, de leider van de gewapende tak van de beweging, stonden.

Hamas, de streng islamitische groepering die de macht heeft in Gaza en door het Westen en Israël als terreurbeweging wordt gezien, heeft de dood van een van zijn militaire leiders bevestigd. Het gaat om de commandant van Gaza-Stad. Deze Bassem Issa is volgens het Amerikaanse persbureau AP de hoogstgeplaatste Hamas-militair die door Israël is omgebracht sinds de Gaza-oorlog in 2014. Ook leden van zijn entourage kwamen om het leven.

Barrage aan raketten

De in totaal zestien doden vielen vandaag bij luchtaanvallen in Gaza-Stad en Khan Younis, zegt de Israëlische inlichtingendienst Shin Bet. Onder de doden is volgens de dienst ook een leider van het raket- en cyberprogramma van Hamas.

Ook vandaag gaan de beschietingen tussen Israël en de militante bewegingen op de Gazastrook door. Het Israëlische leger spreekt van een barrage aan raketten vanuit Gaza op het zuiden van het land. Het leger heeft naar eigen zeggen verschillende raketinstallaties onschadelijk gemaakt.

Rivlin eist actie Arabische Israëliërs

De Israëlische president Rivlin heeft uitgehaald naar de leiders van de Palestijns-Israëlische gemeenschap. Hij vindt dat hun zwijgen over het conflict "terrorisme en onlusten ondersteunen" en dat ze daarmee de "scheuring van de samenleving bevorderen".

Het afgelopen etmaal sloeg de onrust die begon in Oost-Jeruzalem over naar plekken in Israël waar veel Palestijnen wonen. De burgemeester van een van die steden, Lod, zei dat er een intifada is uitgebroken. Dat is een verwijzing naar de twee Palestijnse opstanden tegen Israël, die duurden van 1987 tot 1993 en van 2000 tot 2005.

Volgens de gezondheidsautoriteiten in de Gazastrook zijn tot nu toe zeker vijftig Palestijnen door het geweld om het leven gekomen. Aan Israëlische kant vielen zes doden.