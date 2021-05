'Oude normaal' wordt pittig voor je brein, denken experts

Ook Van Baaren verwacht dat veel mensen de komende tijd nog last hebben van bepaalde triggers. "De kans is groot dat je nog wel even schrikt van hoestende mensen, of van onverwachte aanrakingen. Dat zijn 'minitrauma's' - angstige associaties tussen bepaalde situaties en gevaar. Met de tijd zal dat minder worden."

Structurele veranderingen?

De gesproken deskundigen denken overigens dat na 'the summer of love' (bijna) alles terug zal gaan naar hoe het was voor corona. Volgens Van Baaren heeft dat te maken met de redenen waarom iemand zijn gedrag verandert. Als dat is vanwege opgelegde regels, zoals nu het geval is, is de kans groot dat de gedragsverandering niet voor altijd is.

Wanneer alles eenmaal ingehaald is, en mensen weer gewend zijn, begint straks het reflecteren, zegt ook gedragsdeskundige Ginny Mooy. De verandering is vervolgens pas te zien na een paar jaar, als 'ie al komt. "Na een tijdje zullen mensen op de periode van lockdown terugkijken en de waardevolle dingen inzien." Dan pas worden de lessen eruit getrokken, denkt Mooy.

Bij die lessen zou je nu ook bewust kunnen stilstaan, zegt Van Baaren. "Als je nu aandacht besteedt aan wat je zou willen behouden van het afgelopen jaar, dan kan je daar bewust voor kiezen. Dan creëer je een nieuwe gewoonte in je oude normaal."