ABN Amro weer in de rode cijfers na witwasschikking

De miljoenenschikking die ABN Amro heeft getroffen met het Openbaar Ministerie vanwege de gebrekkige controle op witwassen heeft stevige gevolgen voor het resultaat van de bank. Over de eerste drie maanden van het jaar werd een verlies geleden van 54 miljoen euro.

De bank trof vorige maand een schikking van 480 miljoen euro. Het OM is vanwege die kwestie nog bezig met een onderzoek naar drie oud-bestuurders van ABN, onder wie Gerrit Zalm.

Zonder de schikking was er een winst geweest van 426 miljoen euro. Vorig jaar werd er voor het eerst in 10 jaar tijd een jaar afgesloten met verlies, toen ging het om een bedrag van 45 miljoen euro.

Geen faillissementsgolf?

Ondanks die rode cijfers is de top van de bank positief over de resultaten voor de rest van het jaar. ABN Amro merkt namelijk nog weinig van de economische impact van de coronacrisis. "We zien weinig faillissementen", zegt ABN Amro-baas Robert Swaak. "We hebben 15 procent meer mensen klaarstaan om ondernemers in problemen te helpen, maar de drukte is er nog niet. Aan de ene kant komt dat door de overheidssteun, aan de andere kant zijn ondernemers aan het interen op hun eigen reserves.

Ook afgelopen maand gingen er weinig bedrijven failliet. Het CBS telde over april 124 faillissementen, tegenover 338 een jaar geleden. ABN Amro heeft een stroppenpot met miljarden opgebouwd voor het geval klanten hun leningen niet kunnen terugbetalen. Die pot werd afgelopen kwartaal al iets afgebouwd.

Swaak weet niet zeker of de faillissementsgolf waar al zo lang voor wordt gewaarschuwd nog komt. "Dat is moeilijk te zeggen, het ligt eraan hoe snel de economie aantrekt, hoe snel er gevaccineerd wordt, hoe snel de steun wordt afgebouwd. Wij denken nu dat er dit jaar een groei van 2 procent zal zijn tegen het eind van dit jaar, met een groei van 4 procent volgend jaar."

ING

Over het algemeen lijken Nederlandse banken de coronacrisis voorspoedig door te komen. ING maakte over de eerste drie maanden van dit jaar een winst van 1 miljard euro.