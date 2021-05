ING ziet kwartaalwinst stijgen naar een miljard euro

ING heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een miljard euro winst geboekt. Dat is een stijging van vijftig procent ten opzichte van een jaar geleden. Dat was toen het kwartaal waarin de coronacrisis begon.

De bank zegt mede door de steun van de Europese Centrale Bank meer geld te kunnen uitlenen aan het bedrijfsleven. Om de Europese economie te ondersteunen kunnen banken goedkoop lenen bij de ECB en dit weer uitlenen. "Het lukt ons goed om de financiering van de Europese Centrale Bank om te zetten naar kredieten aan onze klanten, die moeten omgaan met de gevolgen van de Covid-19-pandemie", zegt ING-topman Steven van Rijswijk. "We dragen daarmee bij aan het herstel."

Weinig risicokosten

De bank zegt afgelopen kwartaal weinig kwijt te zijn aan zogeheten risicokosten, oftewel de stroppenpot voor leningen die door klanten niet terugbetaald kunnen worden. "Wat de risicokosten betreft, blijven we voorzichtig en houden we rekening met na-ijleffecten in kredietverliezen", aldus Van Rijswijk.

ING zegt verder meer te verdienen aan klanten die via de bank beleggen. Spaargeld levert nu amper rendement op en daardoor gaan consumenten in hun zoektocht naar rendement vaker beleggen. Vooral in Duitsland en België verdiende ING meer aan beleggingsklanten.

Omdat mensen steeds meer online bankieren en om kosten te besparen besloot ING in maart om 69 kantoren in Nederland te sluiten. Daardoor verliezen ruim 400 medewerkers hun baan.