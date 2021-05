Nog altijd onvoldoende zicht op vaccinatiegraad

Het zicht op de vaccinatiegraad in Nederland is in twee weken amper verbeterd. Nog altijd is een kwart van de gezette prikken niet geregistreerd in het centrale register van het RIVM. Daardoor is nog altijd niet duidelijk hoeveel mensen in verpleeghuizen en hoeveel mensen door de huisartsen wel en niet zijn gevaccineerd.



Het gebrek aan de informatie komt doordat de prikken die bij huisartsen en zorginstellingen zijn gezet, nog steeds niet allemaal worden doorgegeven aan het RIVM. Twee weken geleden hadden de huisartsen en de zorginstellingen respectievelijk 44 en 53 procent van hun gezette prikken doorgegeven, nu is dat 48 en 57 procent.

Het opkrikken van die registraties is maar minimaal gelukt tot nu toe. De GGD'en en ziekenhuizen geven wel nagenoeg alles door, zo'n 95 procent. Het zal nooit 100 procent worden volgens het RIVM, omdat er altijd mensen zullen zijn die hun gegevens niet willen delen.

OMT bezorgd

Vorige maand ontstonden zorgen over het onvolledige vaccinatieregistratiesysteem CIMS. De oorzaak van de onvolledigheid was terug te voeren op de aanlevering van gegevens door huisartsen en zorginstellingen. Het RIVM besloot daarop die partijen zelf te gaan bellen om het belang van centrale registratie te benadrukken.

Volgens het OMT en het RIVM leidt een onvolledig CIMS-systeem tot onduidelijkheid over het aantal gevaccineerden en bemoeilijkt het de monitoring, evaluatie en bijsturing van het vaccinatieprogramma. Er is bijvoorbeeld daardoor ook geen goed overzicht van het aantal positieve coronatests na vaccinatie. Ook bijwerkingencentrum Lareb wees op het belang van goede registratie voor het monitoren van bijwerkingen

De verschillende partijen die de vaccinaties zetten in Nederland, huisartsen, zorginstellingen, ziekenhuizen en GGD'en registreren de vaccinatiegegevens ieder in hun eigen systemen. De vaccinatie wordt dus altijd ergens geregistreerd. Wanneer mensen daar toestemming voor geven, komen hun gegevens - uiteindelijk - ook in het systeem van het RIVM.

Geen verklaring

RIVM denkt dat het lage percentage bij de zorginstellingen komt doordat een deel van de verpleeghuizen wacht tot na 'de veegronde' om alle gegevens in één keer door te geven. Die veegronde is bedoeld om nieuwe bewoners of bewoners die voorheen niet konden worden gevaccineerd alsnog een prik te geven.

Bij de huisartsen ligt het ingewikkelder. "We hebben geen verklaring hiervoor", zegt een woordvoerder van het RIVM. "Het heeft onze volle aandacht dus we kijken nu hoe we de huisartsen het beste kunnen helpen." Ook de Landelijk Huisartsen Vereniging weet niet waar de registratieachterstand aan ligt.

Hoe lang het duurt voordat de problemen zijn opgelost, kan het RIVM ook niet zeggen. "We kijken nu hoe we verder moeten, maar we denken wel dat het opgelost kan worden," aldus de woordvoerder.

Koppeling reispas EU

Of dat op tijd is voor de covid-reispas van de EU, waarin het landelijke centrale register ook een belangrijke rol speelt, is niet duidelijk. De Europese Commissie zei gisteren dat lidstaten op 1 juli al van start kunnen met het certificaat waarmee reizen binnen de EU makkelijker wordt. In Nederland wordt het vaccinatiebewijs onderdeel van de CoronaCheck app en website, die gevoed worden door het centrale register.

De koppeling tussen CIMS en CoronaCheck zal snel klaar zijn volgens de laatste update van het ministerie van VWS. Maar, "omdat een vaccinatiebewijs niet de keus omtrent het delen van gegevens met het RIVM mag beïnvloeden, zal het ook altijd mogelijk zijn voor mensen om hun vaccinatiebewijs langs een andere route te krijgen", aldus een woordvoerder van VWS. Die andere route zal langer op zich laten wachten.