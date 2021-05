Kabinet betreurt uitspraken NAM-directeur over Groningen zeer

Het kabinet betreurt het zeer dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij "opnieuw onrust heeft veroorzaakt" over de versterkingsoperatie in Groningen. Directeur Atema zei vrijdag in NRC dat geen 26.000 huizen versterkt hoeven te worden, maar slechts vijftig. Maar de NAM gaat daar helemaal niet over, zegt minister Van 't Wout van Economische Zaken. Die moet alleen de rekening betalen.

In het Vragenuur in de Tweede Kamer benadrukte Van 't Wout dat er volgens afspraak 26.000 panden in het aardbevingsgebied geïnspecteerd zullen worden en dat die zo nodig zullen worden versterkt. Hoe lang dat precies gaat duren, weet hij niet. Maar de Groningers hoeven zich geen zorgen te maken dat het getal drastisch naar beneden wordt bijgesteld. "We zijn zeer gemotiveerd om alles te doen voor de Groningers."

'Groningers merken niks'

De NAM, die verantwoordelijk was voor de gaswinning die tot de aardbevingen leidde, is jaren geleden al uit het proces van de schadeafwikkeling gehaald. Daarom baalt Van 't Wout enorm van de uitspraken van directeur Atema. Hij zei in de krant dat "volgens de laatste berekeningen blijkt dat minder dan vijftig huizen vanwege de veiligheid hoeven te worden versterkt. Als we volgend jaar de gaskraan sluiten, zijn het er nog minder."

De enige rol van de NAM is nog dat "alle kosten voor de schade bij hen in rekening worden gebracht, en die moeten ze gewoon betalen", zegt Van 't Wout. En als het bedrijf daartegen in arbitrage gaat, dan zal het kabinet "keihard terugknokken". "Wij zijn daar tot de tanden toe op voorbereid." Dat heeft geen gevolgen voor de versterkingsoperatie, onderstreept hij. "De Groningers zullen daar niets van merken."