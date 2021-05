NAM wil 50 huizen versterken in plaats van 26.000, Groningers woest

Dick Kleijer, voormalig secretaris van belangenbehartiger Groninger Bodem Beweging, is kwaad over de uitspraken van Atema: "Er is niets veranderd, ze zitten nog steeds in de ontkenningsfase. Ze moeten gewoon hun verantwoordelijkheid nemen voor wat ze aangericht hebben. Ze moeten gewoon dokken. Dit is een pr-stunt, elk woord dat je eraan besteedt, is eigenlijk te veel. Het slaat echt nergens op."

"En net in een week waarin honderden schademeldingen geweest zijn naar aanleiding van een beving komen zij weer met dit bericht. Het is van een treurigmakende voorspelbaarheid", besluit Kleijer. Eind vorige maand werd in de omgeving van het dorp Huizinge in Groningen een aardbeving gemeten met een kracht van 2,3 die het gevolg was van gaswinning.

Omdat de gasproductie in Groningen verder verlaagd wordt, neemt de kans op een beving van 3,6 of hoger af naar vijf procent, schatte de onafhankelijke toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen vorig jaar. "De kans dat we een beving meemaken met een kracht van 3,6, zoals die in Huizinge is nog maar een paar procent. En die neemt verder af, omdat de gaskraan dichtgaat", zegt Atema.

Ook Susan Top van belangenbehartiger Groninger Gasberaad zegt niet verrast te zijn over de uitspraken van Atema. "Dit is het verhaal dat NAM al heel lang vertelt. Een paar jaar geleden stelde de NAM nog dat het om honderd huizen zou gaan, uiteindelijk bleek daar in de praktijk niets van te kloppen. Ze baseren deze cijfers op theoretische tabellen waarvan niemand weet hoe die zijn opgebouwd."