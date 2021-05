Nationaal herstel is prioriteit, zegt Britse koningin in parlement

Koningin Elizabeth heeft bij de opening van het Britse parlementaire jaar gezegd dat een nationaal herstel van de coronapandemie de belangrijkste prioriteit is van de Britse regering. In het House of Lords las Elizabeth de plannen van de regering-Johnson voor het komende jaar voor.

De opening van het parlementaire jaar is in Groot-Brittannië normaal gesproken een grote ceremoniële plechtigheid, maar was nu vanwege corona sober. Zo kwam de Britse vorstin niet in een koets naar het parlement, maar in een auto en droeg ze geen hermelijnen mantel en kroon, maar een alledaagse jurk.