'Optreden Rutte bij Nieuwsuur leek vooral sollicitatiegesprek'

Demissionair premier Mark Rutte beloofde vooraf radicale ideeën voor een nieuwe bestuurscultuur. Maar hij gaat niet "opeens allerlei dingen anders doen", bleek gisteravond aan tafel bij Nieuwsuur. "Ik zag voornamelijk iemand die een sollicitatiegesprek deed om zijn plekje te behouden", zegt Kristie Rongen, gedupeerde in de toeslagenaffaire.

Ruim twintig minuten werd de VVD-leider, naar eigen zeggen nadrukkelijk in die rol, live op televisie geïnterviewd. Over wat hij anders zou doen als hij opnieuw premier wordt. Hij erkende een aantal fouten, zoals de voorkeur geven aan controle en snelle besluitvorming ten koste van debat binnen het kabinet en in de Kamer.

Ook kwam hij met voorstellen, bijvoorbeeld voor de oprichting van een "club tussen kabinet en Kamer" om mensen te helpen bij problemen met de overheid. Daarbij wil Rutte dat het voor burgers makkelijker wordt een beroep te doen op de rechtelijke macht.

'Te hoge verwachtingen'

"Maar dit was geen groot plan om het allemaal anders te doen", zei politiek verslaggever Xander van der Wulp vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "We moeten denk ik concluderen dat Rutte zelf te hoge verwachtingen heeft gewekt in de aanloop naar dit interview. Ik denk dat we vooral hebben gekeken naar iemand die ruim tien jaar premier is en dat erg graag wil blijven. Ondanks dat veel andere partijen in Tweede Kamer, en ik vrees voor Rutte ook veel mensen in het land, op hem zijn uitgekeken."

Op sociale media wordt volop gereageerd op Ruttes zelfkritiek en zijn voornemen om het beter te gaan doen. Sommigen nemen het voor hem op en benadrukken dat het "ook nooit goed is", maar het negatieve sentiment overheerst: