Bewoners 50 woningen Lelystad kunnen nog niet naar huis vanwege verdachte stof

De brandweer in Lelystad is nog altijd bezig met het onderzoek naar een benzine-achtige stof die een verdachte geur heeft veroorzaakt. De bewoners van tachtig huizen die gisteren werden ontruimd, mogen weer terug naar huis na een meting door de brandweer. Vijftig andere huizen blijven voorlopig ontruimd.

Vanwege de constatering van de stof werden in eerste instantie ruim 400 mensen in zestien straten geëvacueerd. Ze moesten de nacht elders doorbrengen omdat de concentratie van de benzine-achtige stof te hoog was.

Nadat een deel van de bewoners eerder vandaag juist toestemming had gekregen om naar huis te gaan, werd een nieuw gebied in de wijk Punter ontruimd. Vanuit een gemaal in de buurt is de stof waarschijnlijk in het riool van een paar straten verderop beland. Nog eens vijftig huizen werden daarom ontruimd.

Het blijft vooralsnog onduidelijk om welke stof het precies gaat en hoe die in het riool terecht kon komen. Het RIVM doet onderzoek.