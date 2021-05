Schotse premier wil binnen twee jaar onafhankelijkheidsreferendum houden

Binnen twee jaar wordt er in Schotland een referendum over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk gehouden. Die belofte doet de Schotse premier Nicola Sturgeon, in reactie op de overwinning van haar partij bij de regionale verkiezingen van afgelopen week. De volksraadpleging kan er wat haar betreft komen zodra de coronapandemie is bezworen.

De Schotse Nationale Partij (SNP) heeft 64 van de 129 zetels in het Schotse parlement veroverd, één te weinig voor een absolute meerderheid. Met steun van de 8 zetels van de groene partij, die eveneens voor onafhankelijkheid is, bestaat er een stevige meerderheid voor het organiseren van een referendum.

Premier Johnson heeft in een reactie op de SNP-verkiezingswinst de leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland uitgenodigd voor crisisoverleg over de eenheid van het Verenigd Koninkrijk. Hij wil met hen overleggen over "onze gemeenschappelijke uitdagingen en hoe we die de komende tijd gezamenlijk kunnen oplossen".

Antidemocratisch

Het lijkt er echter uitgesloten dat de Britse regering de benodigde goedkeuring voor zo'n stembusgang zal geven. Premier Johnson heeft al eerder gezegd geen groen licht te geven; vandaag herhaalde minister Gove (Kabinetszaken) dat. Tegen Sky News zei hij dat de Schotse onafhankelijkheidsdiscussie het herstel na de coronacrisis in de weg staat.

Sturgeon noemt het tegenhouden van een volksraadpleging "absurd, buitensporing en ondemocratisch". Volgens de SNP-leider kan "de wil van het Schotse volk" niet worden genegeerd. Indien nodig zal ze Londen voor de rechter dagen, dreigde ze.

"Er is nog veel werk te verzetten", twittert Sturgeon: