Duitse verzetsstrijdster Sophie Scholl leeft voort op Instagram

Producent Jochen Laube vertelt telefonisch dat juist Instagram het goede platform is voor het verhaal van Sophie Scholl: "Ze stond voor haar idealen en wilde die uitdragen. Als er toen al Instagram was geweest, dan kan ik me voorstellen dat ze dat daarvoor had gebruikt. Daarmee past ze bij jonge mensen van nu, die hetzelfde doen als ze opkomen voor Black Lives Matter of de klimaatbeweging."

Scholl is niet de eerste figuur uit de Tweede Wereldoorlog die op sociale media een nieuw leven krijgt: vorig jaar al kwam een YouTube-serie online met fragmenten uit het dagboek van Anne Frank nagespeeld als een vlog.

Het project over Scholl komt op een moment dat mensen die kritiek hebben op de coronamaatregelen in Duitsland soms naar Sophie Scholl verwijzen. Sommigen van hen vinden dat zij voor dezelfde vrijheid strijden als Scholl ooit deed. Dat gaat de demonstranten onderling overigens soms te ver. Toen een vrouw afgelopen november in een toespraak zichzelf met Sophie Scholl vergeleek, leverde een vrijwilliger die de orde moest bewaken direct zijn hesje in.

Opkomend rechts

Laube vertelt dat het project er wat dat betreft ook is om de volgers iets te leren. "Het is een bijzondere tijd. In september hebben we verkiezingen in Duitsland. We hebben te maken met de invloed van opkomend rechts. Met dit account roepen we de volgers op om daar samen tegen op te staan."

'Sophie Scholl' heeft op Instagram inmiddels ongeveer 650.000 volgers. Op 18 februari verschijnt de laatste post. Dat is de dag dat ze in 1943 werd opgepakt.