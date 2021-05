Protest in Amsterdam tegen windturbines: 'Nederland is niet geschikt'

Op een protestactie in Amsterdam tegen de komst van megawindturbines in de buurt van woningen en natuur zijn een kleine 200 actievoerders afgekomen. Initiatiefnemer Windalarm verzamelde 20.000 handtekeningen in de hoofdstad en bood die aan bij het stadhuis, samen met een aantal andere actiegroepen uit het hele land.

De actiegroepen zijn tegen de plannen van veel gemeenten om megawindturbines te plaatsen bij woon- en natuurgebieden. Ze vrezen voor de gevolgen voor de volksgezondheid, zoals stress en slapeloosheid door de geluidshinder die de turbines veroorzaken.

Na de overhandiging van de petitie trokken actievoerders naar de Dam, waar een 500 meter lang spandoek werd uitgerold, begeleid door het geluid van grote windmolens.

Niet voldoende onderzoek

Een actievoerder op de Dam zegt niet principieel tegen windmolens te zijn. "Er zijn plannen om ze zo'n vierhonderd meter van ons huis te zetten. In Europa zijn andere afstandsnormen, daar wordt tien keer de hoogte van de top van een windmolen aangehouden. Dat wordt in Nederland wel lastig, maar misschien moeten we tot de conclusie komen dat Nederland niet geschikt is voor windturbines op land."

Vanaf de Dam liepen de betogers naar het Westerpark. Een actievoerster uit Bunnik vertelt daar over de plannen voor windmolens in haar gemeente, waar een aantal zogenoemde zoekgebieden zijn aangewezen. "Windmolens in een bebouwd gebied is een heel slecht idee. Er is nog niet voldoende onderzoek gedaan naar de effecten op de volksgezondheid en flora en fauna. Als ze er moeten komen, dan maar op zee."

De Amsterdamse raad neemt eind mei een besluit over de plekken waar de windmolens zouden kunnen komen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat dertig regio's in Nederland een Regionale Energiestrategie opstellen, waarbinnen ze zoekgebieden aanwijzen. Die gebieden komen in aanmerking voor opwekking van wind- en zonne-energie. Voor 1 juli van dit jaar moeten alle regio's hun plannen inleveren.